ناصر العنزي - يحيى حميدان



ألحق السالمية بالكويت أول خسارة له في الدوري بعدما تغلب عليه بهدف نظيف في المواجهة التي جمعتهما أمس على ملعب ثامر في ختام الجولة الـ«4» لدوري stc، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط فيما بقي الكويت ثانيا بـ9 نقاط خلف كاظمة المتصدر بـ 10 نقاط.



وتقدم السالمية بهدف جميل سجله حسين الموسوي بعدما أوقف الكرة خارج منطقة الجزاء وسددها صاروخية ذهبت إلى الزاوية العليا للحارس حميد القلاف «41»، وجاء الهدف تتويجا لمحاولات سلماوية مستمرة في الشوط الأول للوصول إلى مرمى ضيفه، حيث دفع المدرب محمد ابراهيم بتشكيلة غاب عنها المهاجم البرازيلي فابيانو، وقام فواز العتيبي لاعب الوسط بدوره ولعب مهاجما إلى جانب حسين الموسوي، وفضل ابراهيم مشاركة عناصره المحلية على حساب لاعبيه المحترفين رونيرو ومارتنيز اللذين مازالا خارج حسابات المدرب منذ توليه المهمة، وتمكن السماوي من فرض اسلوبه الهجومي ونظم هجمات سريعة هدد بها مرمى الخصم أكثر من مرة.



أما مدرب الكويت نبيل معلول فقد بدأ بتشكيلة غير ما كانت عليها في المباراة الماضية ولعب بالثلاثي أحمد زنكي وإبراهيم كميل ويوسف الرشيدي، واحتاج الأبيض إلى من يحرك «المياه الراكدة» في خط الوسط، فكانت كرته بالكاد تدخل منطقة الخطورة، وبذل طلال الفاضل جهدا كبيرا في خط الوسط وكادت كرته القوية من خارج المنطقة تصيب المرمى وعلت العارضة قليلا «20».



وفي الشوط الثاني عزز الكويت هجومه بلاعبيه يوسف ناصر وفيصل زايد ولكن استبسال دفاع السالمية بوجود مساعد ندا واليكس ليما حال دون الوصول لمرمى نواف المنصور، وفرط حسين الموسوي في فرصة إضافة هدف ثان بعدما تلقى تمريرة انفرادية من فواز العتيبي وسدد الكرة ضعيفة بأحضان القلاف «77»، وفي الدقائق العشر الأخيرة اشتدت المباراة وتخللتها الخشونة. أدار المباراة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما وأحسن في إدارتها.



القادسية تخطى التضامن



وفي مباراة سبقتها، نجح القادسية في هزيمة ضيفه التضامن 3-2 على ستاد محمد الحمد، ليرفع رصيده الى 9 نقاط في المركز الثالث، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق بـ 3 نقاط في المركز السابع.



وجاء الشوط الأول مثيرا وحافلا بالفرص من الفريقين، إذ لم يركن أي طرف للدفاع، بل شهد اندفاعا هجوميا واضحا منهما، واستحق التضامن افتتاح التسجيل بعدما قاد الهولندي أليسون هوي هجمة سريعة وأرسل الكرة في عمق دفاع القادسية، ليرتكب مدافع الفريق القدساوي، الألباني لورانس تراشي، خطأ كارثيا بتقديمه الكرة لمهاجم «العنيد» الهولندي الآخر روليني نوناتو ليضعها بالشباك بسهولة (14).



وتمكن القادسية من معادلة النتيجة بعد دقيقتين بعد أن قدم أحمد الظفيري الكرة إلى فهد الأنصاري داخل منطقة الجزاء، ليسددها قوية في شباك الحارس سعود القناعي.



ووضحت أفضلية التضامن بالمجمل في الشوط الأول، حيث كان الطرف الأكثر تهديدا لمرمى المنافس بعد محاولات خطيرة من التوغولي فيسو بلاكا والبحريني علي حرم ونوناتو، والتي تنوعت عبر اختراق العمق القدساوي أو التسديد من مسافات بعيدة، فيما أضاع بدر المطوع أبرز فرص القادسية بوضعه الكرة فوق مرمى «العنيد»، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.



ودخل القادسية الشوط الثاني بقوة واستطاع تسجيل هدف التقدم عن طريق الظفيري بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت كرته بمدافع التضامن عبدالرحمن ماهر وتهادت داخل المرمى (48).



وتسبب دخول البديلين عبدالعزيز البشر ويوسف العنيزان في تشكيلة التضامن بمشاكل واضحة لدفاع القادسية، وعادل «العنيد» النتيجة بعدما حول البشر كرة عرضية في العمق، ولكن لم يكتف تراشي بإهداء المنافسين الأهداف للجولة الثانية على التوالي، بل تكفل هذه المرة بوضع الكرة في شباك فريقه بالخطأ (81).



وخطف البديل الجامايكي روماريو وليامس هدف الفوز للقادسية بعدما تعامل بشكل مثالي مع عرضية الظهير الأيمن راشد الدوسري (86)، ليخرج «الأصفر» بفوز ثمين.



النصر يهزم اليرموك



حقق النصر مبتغاه وعاد من مشرف بثلاث نقاط بعد فوزه على اليرموك بهدف نظيف سجله مشعل فواز من ركلة جزاء (45) ورفع العنابي بذلك رصيده إلى 8 نقاط في موقع متقدم حتى الآن، ومازال اليرموك بلا نقاط في المركز الأخير بعد الخسارة الرابعة على التوالى.



ورغم فوزه، فإن النصر لم يكن الطرف الأفضل ولعب بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه عدي الصيفي بالبطاقة الحمراء، ولكن لاعبيه حافظوا على هدف التقدم وخرجوا بثلاث نقاط ثمينة، فيما اجتهد لاعبو اليرموك كثيرا ولكن لم تكن نهاية كراتهم سليمة وضلوا الطريق إلى المرمى. أدار المباراة الحكم سعد الفضلي وجاءت قراراته سليمة.