بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى الرئيس جوزيف آر بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الأعاصير التي ضربت عدة ولايات وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، مؤكدا سموه تعاطف الكويت مع البلد الصديق، وراجيا سموه أن يتمكن المسؤولون من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية، ومتمنيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جوزيف آر بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الأعاصير التي ضربت عدة ولايات، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.



من جانب اخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية بوركينا فاسو وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.