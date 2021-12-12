أشاد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد بنتائج الزيارة الميمونة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لبلده الثاني الكويت، مؤكدا أن البيان الكويتي - السعودي المشترك يؤكد عمق التنسيق بين البلدين الشقيقين في كل الملفات والمواقف.



ودعا محافظ الأحمدي المولى سبحانه أن يحقق للبلدين الشقيقين الكويت والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، المزيد من التقدم والازدهار والعزة والمجد في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، منوها بالمكانة المرموقة التي تتبوأها المملكة خليجيا وعربيا ودوليا وما تتمتع به اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وأمنيا وتعليميا وصحيا وثقافيا وإنسانيا وفي مختلف المجالات.



وأشاد الخالد بالرسالة السامية التي تحملها وتؤديها المملكة على أكمل وجه في خدمة ضيوف بيت الله الحرام من شتى بقاع العالم وتسخر لأجلها كل إمكانياتها، مثمنا المواقف السعودية المشرفة على مدى السنين الداعمة للامتين العربية والإسلامية، مستذكرا بكل الامتنان والتقدير الموقف التاريخي المشهود للمملكة بجانب الشرعية الكويتية ابان الغزو العراقي الغاشم والذي سيبقى خالدا حاضرا في ذاكرة كل أهل الكويت.