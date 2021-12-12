انطلقت أعمال الاجتماع الـ106 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية بالرياض أمس باستضافة من هيئة الاذاعة والتلفزيون السعودية وبرعاية وزير الإعلام المكلف السعودي د.ماجد القصبي.



وأكد رئيس اتحاد اذاعات الدول العربية محمد العواش في تصريح لـ«كونا» على هامش الاجتماع حرص الكويت ووزارة الاعلام تحديدا، بتعليمات مباشرة من وزير الاعلام عبدالرحمن المطيري وبإشراف من وكيلة وزارة الاعلام منيرة الهويدي، على حضور اللقاءات والتجمعات العربية لدعم الإعلام العربي.



وقال العواش إن الاجتماع ناقش عددا من المواضيع أهمها الخطاب الإعلامي بما يتناسب مع المرحلة التي يمر بها العالم العربي وتوعية المواطنين بأهم المخاطر التي يتعرض لها المجتمع العربي، مؤكدا أن الاعلام وسيلة للجمع وليس التفرقة، وذلك عبر خطاب إعلامي موحد بين الدول الأعضاء وأجهزة إعلامية يشرف عليها اتحاد إذاعات الدول العربية.



وأضاف ان من بين المواضيع التي تطرق اليها الاجتماع الدورات التدريبية والتأهيل من خلال أكاديمية التدريب في اتحاد إذاعات الدول العربية وتطوير آلية التدريب للإعلاميين وإطلاعهم على آخر ما توصلت إليه التقنية والخبرات الإعلامية في مجالات عدة.



وأشار إلى أنه جرت مناقشة موضوع التنمية البشرية لاتحاد إذاعات الدول العربية خاصة العاملين في حقول الإذاعة والتلفزيون من خلال ورش تدريبية والارسال التلفزيوني وتحديث استديوهات الاذاعة والتلفزيون، مبينا أنه تم اعتماد خطة اللجنة الدائمة للشؤون الهندسية في الاتحاد برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بوزارة الاعلام الكويتية ناصر المحيسن.



ولفت العواش إلى أن من أهم ما حققه الاتحاد هو زيادة رأسماله من خلال المشاريع الاستثمارية بافتتاح فندق الاتحاد من فئة الخمس نجوم في تونس.



بدوره، قال الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة بوزارة الإعلام سعد الفندي في تصريح مماثل لـ«كونا»، إنه جرى تداول الكثير من الأمور الخاصة بتطوير العمل الاعلامي العربي المشترك، لافتا الى مشاركة وزارة الإعلام في عدد من الموضوعات خاصة تطوير مركز التدريب الخاص باتحاد إذاعات الدول العربية.



وأضاف الفندي انه تم التركيز على الدورات الخاصة بالإعلام الجديد لما له من أهمية على مستوى الاعلام بشكل عام، وكذلك التطرق الى المشاركات الرياضية وتفعيل دور اتحاد الإذاعات العربية في النقل الرياضي ومشاركة الاتحاد والكويت في هذا النقل.