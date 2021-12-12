قال وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد ان الزيارة التاريخية لولي العهد السعودي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تضيف لبنة جديدة في الصرح المتين للعلاقات الثنائية العريقة بين الكويت والمملكة العربية السعودية. وأضاف الشيخ د.أحمد الناصر في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع (تويتر) ان هذه الزيارة التاريخية تعطي دفعة جديدة لمستقبل أكثر إشراقا وذلك تلبية لتوجيهات القيادتين في تحقيق تطلعات شعبيهما.



من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان للكويت تأتي «لتعبر عن المحبة الأخوية للكويت وشعبها الشقيق». وأكد الأمير فيصل في تغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن ذلك يأتي «على أساس تاريخي وضع لبناته الأجداد رحمهم الله وأكمله من بعدهم أبناؤهم البررة حفظهم الله حتى نحقق معا آمال شعوبنا وتطلعات بلداننا بالتكامل المنشود في جميع المجالات».



كما شدد على أن جولة ولي العهد السعودي إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبرت عن مفهوم الخليج الواحد والمصير المشترك، لافتا إلى أن توقيتها جاء لتعزيز مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب. وأضاف الأمير فيصل أن المملكة تعمل مع الدول الشقيقة في المنطقة «لضمان تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار والرفاه لبلداننا وشعوبنا».