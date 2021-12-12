قام سفير اليابان لدى الكويت ماساتو تاكااوكا، بزيارة خاصة لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات لتوديعهم، وذلك لانتهاء فترة عمله سفيرا وايضا تقاعده بعد أن قضى أكثر من 40 عاما في خدمة «الخارجية اليابانية».



ورافق السفير الياباني المستشار أوتا تاكيشي والسكرتير الثاني تاتسومي أرارات.



حضر اللقاء المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز عبدالعزيز العنجري ونائب الرئيس التنفيذي يوسف الغصين بالإضافة لعدد من أعضاء المجلس الاستشاري للمركز، ورئيس لجنة الأعمال اليابانية ـ الكويتية عبدالله نجيب الملا، ونائب رئيس تحرير جريدة النهار سامي النصف.



وكان الاجتماع فرصة لمزيد من النقاش المستفيض حول التطورات الحالية، بالإضافة إلى الإمكانات والمتطلبات المستقبلية لليابان والكويت.



وقال السفير الياباني: «أود أن أشكر مركز ريكونسنس على تفانيهم خلال العامين الماضيين من خلال دعمنا فكريا وتوفير إنتاج بحثي ذي جودة، فالمركز شكل لنا قيمة مضافة خلال وجودنا بالكويت، فلقد كان من دواعي سروري العمل معهم».



وأضاف السفير: «كنت سعيدا أيضا بالصداقات العظيمة التي كونتها من خلال المركز وأنا على يقين من أن السفير الجديد الذي سيخلفني في الكويت ياسوناري مورينو، سيدرك قيمة وأهمية مركز ريكونسنس كواجهة كويتية بحثية مستقلة عالية المهنية».



من جهته، قال المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز، عبدالعزيز العنجري: «إن السفير الياباني قام بجهود كبيرة في بناء جسور قوية للتواصل مع الكويت. وعمل بلا كلل لتدعيم المصالح المشتركة وتعظيم المنفعة المتبادلة بين اليابان والكويت».



وأضاف العنجري: «لقد سررت بالعمل مع رجل عظيم يشرفني أن أصفه بالصديق والمعلم. وسيكون لتمثيله الإيجابي لليابان بالكويت أثر دائم على العديد من الكويتيين».