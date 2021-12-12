عزز مان سيتي صدارته للدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه وولفرهامبتون 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز.



ويدين سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه رحيم سترلينغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.



وشهدت المباراة طرد راؤول خيمينز لاعب وولفرهامبتون في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.



ورفع مان سيتي رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 21 نقطة في المركز الثامن.



وفي مواجهة ثانية، ضرب أرسنال منافسه ساوثمبتون بثلاثة أهداف توزعت على مدار الشوطين، سجل رجال المدرب الإسباني ميكيل ارتيتا هدفين في الشوطين الأول بواسطة الكسندر لاكازيت (21)، ومارتن اوديغارد (27)، فيما أضاف غابرييل ماجاليس الهدف الثالث «المدفعجية» (67)، ليرفع الفائز رصيده إلى 26 نقطة، فيما بقي ساوثمبتون بـ 16 نقطة في المركز السادس عشر.



إلى ذلك، عانى ليفربول الأمرين على ملعبه أمام استون فيلا ومدرب أسطورة «الريدز» السابق ستيفن جيرارد، فخرج متعادل سلبا في الشوط الأول، ولم يستطع التسجيل سوى من ركلة جزاء عبر مهاجمه الفرعون المصري محمد صلاح (67)، ليخرج «الريدز» بثلاث نقاط مهمة أمام خصم عنيد، رافعا رصيده إلى 37 نقطة، خلف المتصدر «السيتي»، فيما بقي استون فيلا على رصيده السابق 19 في المركز الحادي عشر.



وفي مواجهة تشلسي الطامح للظفر بلقب الدوري مع مدربه الألماني توماس توخيل، وضيفه ليدز يونايتد، عانى «البلوز» الأمرين قبل خروجهم فائزين بنقاط المواجهة الثلاث وبنتيجة 3-2، بادر الضيف بالتسجيل عبر رافينها (28) من ركلة جزاء، ورد ماسو ماونت بالتعادل (42)، واضاف الإيطالي جورجينهو الهدف الثاني من ركلة جزاء (58)، وقبل نهاية المباراة بـ 7 دقائق أدرك جو جيلهارت التعادل، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع سجل تشلسي الهدف الثالث والفوز لمصلحته من ثالث ركلة جزاء في المباراة بواسطة جورجينهو (90+4)، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي ليدز عند 16 نقطة في المركز الـ 15.



وكان برينتفورد قلب تأخره بهدف أمام ضيفه واتفورد إلى فوز 2-1، وتقدم واتفورد بهدف سجله إيمانويل دينيس، في الدقيقة 14، وتعادل برينتفورد عن طريق بونتوس جانسون، في الدقيقة 84، قبل أن يحرز بريان مبيومو هدف الفوز القاتل لصالح أصحاب الأرض، في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، من ركلة جزاء.



ورفع برينتفورد رصيده بذلك إلى 20 نقطة، بينما توقف رصيد واتفورد عند 13 نقطة.



3 مواجهات اليوم



وتقام اليوم 3 مواجهات في ختام المرحلة، حيث يحل وست هام ضيفا على برنلي، فيما يسعى نيوكاسل إلى تحقيق انتصاره الثاني بالدوري عندما يواجه ليستر، بينما يلتقي كريستال بالاس مع إيفرتون، وقرر رابطة الدوري الانجليزي تأجيل مواجهة توتنهام مع برايتون لإصابة عدد من لاعبي توتنهام بفيروس كورونا.

إلغاء مواجهة توتنهام ورين!

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) الغاء المباراة المقررة بين توتنهام ورين الفرنسي ضمن مسابقة «كونفرنس ليغ» والتي تأجلت اصلا بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق الاول، وذلك لتعذر الاتفاق على موعد معين ضمن المهلة المحددة. وقال متحدث باسم ويفا «للأسف وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة لم نتمكن من التوصل الى حل يرضي الفريقين» مشيرا الى ان نتيجة هذه المباراة ستحددها لجنة الانضباط في الاتحاد القاري، علما ان رين ضمن تأهله الى ثمن النهائي، بينما كان يتعين على توتنهام الفوز لينتزع المركز الثاني من فيتيس ارنهم الهولندي. وكانت المباراة مقررة الخميس لكن اصابة 5 لاعبين في صفوف الفريق اللندني بفيروس كورونا، بالإضافة الى 5 موظفين، حال دون اقامتها قبل ان يقرر الاتحاد القاري الغاءها كليا. وتنص قوانين الاتحاد الأوروبي للعبة بخصوص كوفيد-19 منذ موسم 2020-2021، على خسارة الفريق المعني 3-0.».