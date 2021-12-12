يؤكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن فريقه ريال مدريد لم يحسم بعد صراع الفوز على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، لكن خروجه منتصرا من ديربي العاصمة أمام جاره حامل اللقب أتلتيكو في المرحلة 17 سيجعله يطبق عليه أكثر.



يتصدر النادي الملكي بفارق 10 نقاط عن القطب الثاني للعاصمة الذي يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى ملعب «سانتياغو برنابيو» مع مباراة أقل، في حين يجد ريال نفسه أمام فرصة توسيع الفارق إلى 13 نقطة في حال فوزه باللقاء وذلك قبل أسبوعين من عيد الميلاد.



قال أنشيلوتي ردا على التساؤلات عن قدرة ريال على انتزاع اللقب «لدينا أفضلية (على غيرنا) لكن الدوري مازال مشرعا على جميع الاحتمالات».



وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة بنزيمة في الديربي عقب تعرضه للإصابة أمام ريال سوسييداد نهاية الأسبوع الماضي في مباراته الـ 19 أساسيا من أصل 20 خاضها هذا الموسم.



ومع ترجيح إمكانية استبدال بنزيمة بالمهاجم الصربي لوكا يوفيتش في حال استمر غياب مهاجم «الديوك»، قال أنشيلوتي «أمامنا أيام قليلة لنرى ما إذا كان كريم سيتعافى، أعتقد أنه سيفعل ذلك».



ويخوض رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الموقعة مع جرعة ثقة إضافية اكتسبوها من تأهلهم إلى ثمن نهائي المسابقة القارية الام عقب الفوز على بورتو البرتغالي 3-1 بالتزامن مع خسارة ميلان الإيطالي أمام ليفربول 1-2 في الجولة الأخيرة.



يلعب أتلتيكو صاحب المركز الرابع (29) مباراته المؤجلة خارج ملعبه في غرناطة في 22 الجاري، مما قد يسمح له بتقليص الفارق، لكن عليه بداية أن يخرج منتصرا من رحلته إلى إشبيلية ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة في 18 الشهر الجاري، وإلا فانه سيجد نفسه مجددا أمام واقع خسارة المزيد من النقاط.



يعتقد كثيرون أن أتلتيكو لديه الفرص الأفضل لمقارعة ريال، حيث أظهر حامل اللقب المرونة التي افتقدها إشبيلية الثاني، خاصة في المباريات الكبيرة.



ويخوض بيتيس مواجهة قوية على أرضه ضد المتصدر السابق ريال سوسييداد الساعي لاستعادة توازنه بعد تراجعه للمركز الخامس عقب تعرضه لخسارتين تواليا وفشله في تحقيق الفوز منذ المرحلة 13.



وسيحاول برشلونة تناسي خيبة خروجه من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارته أمام بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة الأربعاء، عندما يسافر إلى أوساسونا.



ويسعى فياريال إلى استغلال انتعاشته الأوروبية بتأهله إلى دور الـ 16 في دوري الأبطال بتحقيق الانتصار على حساب رايو فايكانو.



وتمكن إسبانيول من عبور عقبة ليفانتي بصعوبة بالفوز 4-3، ليرفع الفائز رصيده إلى النقطة 23، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق بـ8 نقاط بالمركز الأخير.