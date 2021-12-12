قلب نانت الطاولة على لنس بالفوز عليه 3-2 بعد ان تخلف امامه 0-2 في الشوط الثاني ليخرج بفوز مثير حارما منافسه من الصعود مؤقتا إلى المركز الثالث في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي.



وكان لنس يأمل بحصد نقاط المباراة الثلاث وحقق بداية مثالية بعد ان افتتح التسجيل عن طريق ديفيد بيريرا دا كوستا ليسجل باكورة اهدافه هذا الموسم (7).



وسرعان ما اضاف ارنو كاليموندو الهدف الثاني (15). لكن نانت انتفض في الشوط الثاني وسجل ثلاثة اهداف بينها ثنائية لراندال كولو مواني (49 و57) قبل ان يمنحه موزيس سيمون الفوز في الدقيقة الأخيرة. وبقي لنس في المركز الخامس مع 27 نقطة في حين رفع نانت رصيده إلى 25 نقطة في العاشر. إلى ذلك، يسعى ليل الذي فقد الأمل في الاحتفاظ بلقب الدوري الى التقدم نحو المراكز المتقدمة معولا على الدافع المعنوي الذي حصل عليه من إنجاز التأهل الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يخوض مواجه قوية الليلة أمام ليون.



وبعد تعادلين مخيبين أمام نيس ولنس، يأمل باريس سان جرمان المتصدر العودة الى سكة الانتصارات لكن بانتظاره مواجهة صعبة على أرضه ضد غريمه موناكو السابع الذي لم يذق طعم الهزيمة في المراحل الخمس الأخيرة، بينها الفوز بمباراتيه الماضيتين. ويلعب مرسيليا في هذه المرحلة مع مضيفه ستراسبورغ، ويلتقي انجيه مع كليرمون فوت، وميتز لوريان، ورين مع نيس، وبوردو مع تروا.