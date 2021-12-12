قلب فريق بايرن ميونيخ تأخره بهدف أمام ضيفه ماينز إلى فوز 2-1 أمس في الجولة السبت في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).



وشهدت بقية مباريات هذه الجولة، تعادل بوروسيا دورتموند مع بوخوم 1-1، وفوز هيرتا برلين على أرمينيا بيلفيلد 2-0، ولايبزيغ على بوروسيا مونشنغلادباخ 4-1، وهوفنهايم على فرايبورغ 2-1.



وتقدم ماينز بهدف سجله كريم أونيسيو في الدقيقة 22، قبل أن يسجل النادي البافاري هدفين عن طريق كينغسلي كومان وجمال موسيالا في الدقيقة 55 و74.



ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 37 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ماينز عند 21 نقطة في المركز الثامن.



وفي مباراة أخرى، سقط بوروسيا دورتموند في فخ التعادل 1-1 أمام بوخوم، تقدم بوخوم بهدف سجله سيباستيان بولتير في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وتعادل دورتموند عن طريق جوليان براندت (85). ورفع دورتموند رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني، كما رفع بوخوم رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر.