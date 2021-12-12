يستقبل نابولي المتصدر السابق وصاحب 36 نقطة إمبولي الحادي عشر، فيما يستضيف إنتر الثاني بفارق نقطة عن ميلان والفائز في خمس من مبارياته الست الأخيرة كالياري الثامن عشر في المرحلة 17 من الدوري الإيطالي.



وتنتظر أتالانتا مهمة حذرة هذا الأسبوع في الدوري، وذلك عندما يواجه فيرونا بقيادة الأرجنتيني جيوفاني سيميوني المتألق على ملعب «ستاديو بينتيغودي».



ويلتقي أيضا تورينو مع بولونيا، وساسولو مع لاتسيو. وكان سامبدوريا قد فاز على مضيفه جنوى (3-1)، خلال المباراة التي جمعتهما في افتتاح المرحلة، سجل أهداف سامبدوريا مانولو جابياديني (هدفين) في الدقيقتين السابعة و67 وفرانشيسكو كابوتو في الدقيقة 50.



في المقابل، سجل هدف جنوى الوحيد ماتيا ديسترو في الدقيقة 78.



ورفع سامبدوريا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ 14 وتوقف رصيد جنوى عند 10 نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.



«السلطان»: لا أعرف لماذا لم احرز الكرة الذهبية



لا يعرف النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، سبب عدم فوزه بالكرة الذهبية طوال مسيرته الكروية. فلدى سؤاله عن سر عدم تتويجه بالجائزة المرموقة، قال إبراهيموفيتش في تصريحات أبرزها موقع «توتو ميركاتو»: «لا أعرف لماذا لم أفز بالكرة الذهبية.. أنا ألعب وأفكر في اللعب فقط». وأضاف: «الأمر يعتمد على نظرتك للأمور.. ميسي فاز بالكرة الذهبية، لكنهم قالوا إن ليفاندوفسكي هو من يستحقها.. أنا لم أفز حتى بدوري أبطال أوروبا». وواصل: «يقولون إنني لن أتوج بها، لكن هذا لا يغير مسيرتي، ولا يغير صفاتي أيضا».