حنان عبد المعبود



كشف رئيس رابطة السمنة الكويتية استشاري الغدد الصماء والهرمونات والباطنية د.يوسف بوعباس عن تفشي السمنة بالمجتمع الكويتي، مبينا ان 50% من البالغين الذين تم فحصهم و30 الى 40% من الأطفال يعانون من زيادة الوزن والسمنة، محذرا من مغبة عدم اللجوء للمختصين لتلقي العلاج، وما يتم العلاج، فخلال 5 سنوات سينتشر النوع الثاني من السكري بين الاطفال وقد يصل الى الفشل الكلوي.

جاء هذا في تصريح له على هامش الانشطة التوعوية التي اقامتها رابطة السمنة الكويتية على مدى يومين للتوعية بمجمع الأفنيوز تحت شعار «السمنة مرض لا تواجهه وحدك».

وقال بوعباس: بدأنا في عمل فحوصات للرواد تتضمن قياس الضغط والسكر ونسبة الدهون في الدم ومن ثم تحدث الرواد الى اخصائيي التغذية وبعدها الاطباء المختصين بالسمنة، لافتا الى ان اليوم الاول تجاوز عدد من تم فحصهم٥٥٠ شخصا، لافتا الى اكتشاف إصابة عدد كبير منهم بالاصابة بالضغط والسكري ولم يكن لديهم علم بالإصابة، بالاضافة الى ان السمنة وزيادة الوزن شكلت 50% من الاعداد التي تم فحصها من البالغين، بينما في الاطفال كانت تتراوح النسبة بين 30 و 40% وقد يعود السبب في ارتفاع معدل السمنة الى فترة الاغلاق بسبب كورونا.



وأضاف: هناك هلع من فيروس كورونا، ولكنني أرى انه ليس الأمر الأكثر تهديدا، حيث تعد السمنة وباء أسوأ، وعلى المدى البعيد قد تصل مضاعفات السمنة الى مشاكل صحية جمة، وخلال 5 سنوات سينتشر السكري من النوع الثاني بين الاطفال بسببها.