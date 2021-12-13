عبدالكريم العبدالله



في الوقت الذي بدأت المراكز الصحية للتطعيم امس باستقبال من لديه موعد للحصول على الجرعة التعزيزية، واصل مركز الكويت للتطعيم استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على الجرعة الثالثة من اللقاح، حيث تلقى ما يقارب 10000 شخص الجرعة المعززة.

وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح لـ «الأنباء» أن توفير الجرعة الثالثة في مراكز التطعيم في المناطق الصحية سيخفف الضغط عن مركز الكويت للتطعيم ويسهل على المواطنين والمقيمين الراغبين في التطعيم والمسجلين في منصة التطعيم عبر تلقي الجرعات في المراكز القريبة من سكنهم.



وبينت المصادر أن دفعات تعزيزية من اللقاح ستصل قريبا لتغطية الجرعت الأولى والثانية والثالثة لمن تلقوا اللقاحات.