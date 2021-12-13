استعاد متمردو اقليم تيغراي امس السيطرة على مدينة (لاليبيلا) في شمال إثيوبيا والتي تضم موقعا مدرجا على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك بعد أحد عشر يوما من إعلان الحكومة الاثيوبية السيطرة عليها.



وقال أحد السكان في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس إن متمردي تيغراي «موجودون في وسط المدينة، لم تقع معارك»، فيما أكد آخر «لقد عادوا. إنهم هنا».



من جهة اخرى، دعت الخرطوم، إثيوبيا إلى الكف عن اتهام السودان باتخاذ مواقف وممارسات عدوانية لا يسندها دليل على أرض الواقع.



وذكرت وزارة الخارجية السودانية ـ في بيان امس أنها تابعت بمزيد من الدهشة والاستغراب الخبر الذي نشرته وكالة «فانا الإذاعية الحكومية» الإثيوبية، والذي اتهمت فيه السودان بدعم جبهة تحرير تيغراي، كما أدعت قيام السودان بإيواء وتدريب عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لمواجهة قوات الحكومة الإثيوبية.



وأضاف البيان أنه «إزاء هذه الادعاءات الجزافية والمنافية للحقيقة، تود وزارة الخارجية أن تؤكد التزام السودان التام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وأن ما أوردته وكالة فانا لا أساس له من الصحة مطلقا».



وشددت الخارجية السودانية على أن السودان يسيطر على كافة أراضيه وحدوده المعترف بها دوليا مع إثيوبيا، ولم ولن يسمح مطلقا باستخدامها لأي عدوان.