تحول مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين الى ساحة معركة اثناء تشييع المسؤول في حركة حماس حمزة شاهين والذي قضى بانفجار مستودع الذخيرة في محيط مسجد ابي بكر بن كعب الذي وقع منذ يومين، واسفر اطلاق النار عن 4 قتلى و7 جرحى من المشيعين, فيما نجا النائب عن حزب الله حسن عزالدين الذي كان يشارك في التشييع.



وأشارت مصادر متابعة إلى وجود روايات مختلفة بين سكان المخيم وجمهور حماس وباقي الفصائل حول سبب هذا الاشتباك. واتهمت حماس حركة فتح وقوات الامن الوطني في مخيم برج الشمالي بإطلاق النار وقالت ان اطلاق النار جاء من جانب واحد هو مركز لحركة فتح وسقط بنتيجة ذاك اربع مواطنين فلسطينيين لكن قائد قوات الامن الوطني طلال العبد قاسم اكد في بيان ان مطلق النار ليس من حركة فتح ولا من قوات الامن الوطني، ونحن مستعدون لأي تحقيق.