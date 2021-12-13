أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر امس ان نسبة المشاركة في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية بلغت 66% من المؤهلين للاقتراع أي بزيادة 13% مقارنة بآخر انتخابات محلية عام 2017.



وقال ناصر في مؤتمر صحافي عقده في مقر اللجنة بمدينة البيرة «رغم تواضع العملية الانتخابية التي تمت في مواقع محددة الا انها سارت بهدوء وسلاسة وشاركت فيها جميع الفصائل».



وأضاف ناصر ان نسبة المقاعد التي حصلت عليها القوائم المستقلة بلغت 86.70% من العدد الكلي للمقاعد المتنافس فيها والبالغة 1503 مقاعد فيما حازت القوائم الحزبية على 1.29%.



من ناحية اخرى، أعلن مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المعونات اسطفان سلامة امس عن استئناف الحوار الاقتصادي بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة الأميركية لأول مرة منذ خمسة أعوام.



وقال سلامة للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الحوار الفلسطيني ـ الأميركي سيجري عبر الانترنت غدا.



وذكر سلامة أن الحوار سيتناول البحث في سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني وإعادة الدعم الأميركي المباشر لخزينة السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن وزير الاقتصاد خالد العسيلي سيترأس الوفد الفلسطيني بمشاركة ممثلين عن وزارات عدة مقابل مشاركة أميركية واسعة.



من جهة اخرى، أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان، أنه من المقرر الإعلان اليوم عن بدء المرحلة الثانية من مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير في مايو الماضي.



وقال سرحان، خلال مؤتمر صحافي، إن إعلان بدء المرحلة الثانية من إعادة الإعمار سيتم بالتزامن مع وصول وفد هندسي مصري.



وذكر سرحان أن وصول الوفد الهندسي المصري يستهدف تدشين إنشاء ثلاثة مجمعات سكنية في قطاع غزة سبق أن أعلنت عنها القاهرة.



الى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، امس المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.



وقال شهود عيان إن عملية الاقتحام نفذت من جهة باب المغاربة، ونفذ المقتحمون جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يقيموا صلوات تلمودية في المنطقة الشرقية منه.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس، خمسة فلسطينيين بينهم أسيران محرران في الضفة الغربية.



وقالت مصادر في محافظة الخليل الواقعة في جنوب الضفة إن شابا أصيب إصابة خطيرة جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب بشكل وحشي أثناء اعتقاله في قرية قريبة من مستوطنة «حاجاي» التي يقوم المستوطنون فيها بشن هجمات متكررة على مواطني الخليل بحماية من شرطة الاحتلال.



وفي القدس اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أشخاص بينهم الأسير المحرر مدحت العيساوي، بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته في بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة.



هذا، وأصيب شاب فلسطيني، امس، بجروح خطيرة، جراء قيام القوات الإسرائيلية بضربه أثناء اعتقاله من خربة قلقس جنوب الخليل بالضفة الغربية.



ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوات إسرائيلية داهمت منزلا، وفتشته بطريقة استفزازية، واعتقلت فلسطينيا، بعد الاعتداء عليه بالضرب في منطقة الرأس، وجرى نقله إلى مستشفى «سوروكا» لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن حالته وصفت بـ«الخطيرة».