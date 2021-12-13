أظـــهــــرت الاحصائيـــة الأسبوعية لشرطة النجدة تسجيل 1575 مخالفة مرورية، ومتابعة 30 حادثا ومخالفة مركبة للوقوف بمواقف مخصصة لذوي الإعاقة وحجز 18 مركبة بكراج الحجز، وبحسب بيان لوزارة الداخلية تم ضبط محكوم جزائي وآخر مدين و5 أشخاص مطلوبين إلقاء القبض، و8 أشخاص بحوزتهم مواد يشتبه أنها مخدرة و5 أشخاص بحالة سكر و11 شخصا لانتهاء إقامتهم ومركبة مطلوبة قضائيا، كما تم تحويل 4 أحداث إلى نيابة الاحداث لقيادة مركبات دون رخصة سوق وشخصين مطلوب القبض عليهما، وجرى حجز 7 مركبات، خلال الفترة من يوم السبت 12/5 حتى يوم الجمعة 2021/12/11.



على صعيد ذي صلة، نفذت ادارة الفحص الفني حملات لضبط المركبات الفاقدة لشروط الامن، حيث تم تحرير 987 مخالفة مرورية واحالة مركبات مزعجة وأخرى مظللة مخالفة للقانون الى كراج الحجز.