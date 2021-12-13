عبدالكريم احمد



أمر قاضي تجديد الحبس باستمرار حبس المواطنة المتهمة بقتل ابنتها وحبس جثتها داخل دورة مياه منزل العائلة في منطقة السالمية طيلة 5 سنوات، لمدة أسبوعين على أن تعرض عليه مجددا في السادس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.



وكانت المتهمة قد سئلت خلال أول مثول لها أمام قاضي التجديد، عن ارتكابها تهم القتل العمد وحجز الحرية وإخفاء جريمة، إلا أنها أنكرتها جميعا.



يشار الى ان اكتشاف واقعة العثور على الفتاة تم بعدما ابلغ شقيقها عمليات وزارة الداخلية في ٢٦ من اكتوبر الماضي عن ان شقيقته توفيت وقامت والدته بالتحفظ على الجثة منذ تاريخ وفاتها العام ٢٠١٦ بمنزل بمنطقة السالمية، وعليه تحركت الاجهزة الامنية وتبين لها ان الواقعة حقيقية.