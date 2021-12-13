قامت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بإشراف وحضور الوكيل المساعد لقطاع شؤون الإقامة اللواء انور عبداللطيف البرجس ومدير عام الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة العميد وليد الطراروة بحملة على صناعية الصليبية ومنطقة الضجيج يوم امس استهدفت مخالفي قانون الإقامة والمتغيبين عن كفلائهم والعمالة الهامشية.



وأسفرت الحملة عن ضبط 72 مخالفا لقانون الإقامة ومتغيبا، وتمت احالتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وبحق من قام بالتستر على المخالف سواء بإيوائه او تشغيله.



وتدعو الإدارة الجميع الى عدم ايواء اي عمالة ما لم تكن على كفالتهم الشخصية، والمبادرة بالتعاون مع رجال الامن والإبلاغ عن اي عمالة مخالفة من خلال الاتصال على هاتف الطوارئ 112 او الادارة العامة لمباحث شؤون الإقامة على الارقام التالية: 97288200 - 25582555.