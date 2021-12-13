عبدالله قنيص



أمر وكيل النائب العام بتسجيل قضية في مخفر شرطة القشعانية حملت رقم 2021/1 وبعنوان إهانة موظف مزاول لمهنة طبيب، وإحالة ملف القضية والمتهم الى النيابة لبدء التحقيق معه.



وجاءت أوامر وكيل النائب العام بعد ان تم اخطاره من قبل رجال مخفر القشعانية بأن صيدليا باكستانيا من مواليد 1966 ويعمل في مستوصف حكومي، ذكر في افادته بأن شابا كويتيا من مواليد 2000 تقدم إليه يطلب أن يعطيه بخاخا لعلاج الربو على الارجح، فما كان من الصيدلي الا أن اعتذر له وأبلغ الشاب بعدم مقدرته على صرف دواء دون وصفة طبية، فما كان من الشاب الا أن توجه للطبيب المناوب ليقوم بتدوين البخاج في الوصفة فعاد الشاب مجددا الى الصيدلي وألقى الوصفة الطبية في وجه الصيدلي، فما كان من الأخير الا ان طلب من الشاب الاعتذار لأن ما فعله غير لائق، خاصة انه في عمر ابنائه، كما انه، والكلام لايزال على لسان الصيدلي، لم يرتكب خطأ، فما كان من الشاب الا ان تلفظ عليه بألفاظ مسيئة ولم يكتف بوصلة السب وانما قام بالبصق في وجه الصيدلي وألقى بعلب دواء على الأدوية الأخرى المتواجدة في الصيدلية لتسقط ويتسبب السقوط في كسر الزجاج الداخلي للصيدلية ومن ثم انصرف خارج المستوصف الا ان كامل بياناته التي سجلت في ملف القضية كانت في حاسوب المستوصف.



وقال مصدر أمني: تم الاتصال بالشاب وإبلاغه بمراجعة المخفر والطلب منه التوجه إلى وكيل النائب العام يوم الخميس الماضي الموافق التاسع من الشهر الجاري وتم التحقيق مع الشاب وإطلاق سراحه بكفالة على ذمة القضية.