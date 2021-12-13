أعلن تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب عن إدخال تعديل جديد على سياسة الخصوصية.

وذكر موقع (لايف منت) التقني، أن التحديث الجديد لن يسمح لغير جهات الاتصال برؤية آخر حالة لأي فرد، موضحا أنه تم طرح هذه الميزة الجديدة لكل من الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد Android وآي أو إس iOS.

وأضاف أنه بالتالي لن يتمكن المستخدمون المجهولون من رؤية آخر ظهور لك وحالة الاتصال بالإنترنت، مما سيؤدي إلى زيادة تعزيز خصوصية مستخدمي منصة المراسلة الفورية في جميع أنحاء العالم.



من جهة أخرى، أطلق «واتساب» أسلوبا جديدا لإرسال واستقبال الأموال، حيث يمكن لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة تبادل العملات الرقمية، من خلال المحفظة الإلكترونية الجديدة (نوفي) بشكل مباشر أثناء محادثاتهم عبر واتساب.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن شركة ميتا التي تمتلك فيسبوك وواتساب بدأت تجربة المحفظة الرقمية «نوفي» في غواتيمالا وأجزاء من الولايات المتحدة خلال العام الحالي.