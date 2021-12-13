اتُهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بزرع «ثقافة تجاهل القواعد» داخل الحكومة بعد نشر صورة له أمس الأحد يظهر فيها وهو يشارك في مسابقة افتراضية في ديسمبر 2020 في فترة كان فيها البريطانيون محرومين من النشاطات الاجتماعية.



وتضاف هذه الواقعة إلى سلسلة من الفضائح التي طالت مصداقية جونسون المحافظ في وقت يطلب من البريطانيين الالتزام بقواعد جديدة لمكافحة التفشي السريع لمتحورة أوميكرون في البلاد.



ويواجه جونسون حملة سياسية عنيفة بعد فرضه قيودا جديدة لمكافحة تفشي كوفيد-19 وسط غضب عام من احتمال أن تكون حفلة بمناسبة عيد الميلاد في داونينغ ستريت في 18 ديسمبر 2020 انتهكت قواعد احتواء تفشي الجائحة التي فرضت على البريطانيين.



وأدى مقطع فيديو مسرب يظهر مساعدين لبوريس جونسون يمزحون حول «حفلة عيد الميلاد» هذه إلى صب الزيت على النار.

وسيتولى سكرتير مجلس الوزراء سايمن كيس إجراء تحقيق داخلي فيما وعد جونسون «بعواقب» تطول الذين انتهكوا القواعد.



ونشرت صحيفة «صنداي ميرور» أمس صورة لبوريس جونسون أمام شاشة في داونينغ ستريت وهو محاط بمساعدين، وضع أحدهما إكليلا حول عنقه، فيما يعتمر الآخر قبعة عيد الميلاد، خلال مسابقة أقيمت عبر الفيديو مع آخرين في 15 ديسمبر 2020.



وأثار وجود مساعديه بجانبه غضبا عاما لأنه في ذلك الوقت، كان البريطانيون خاضعين لقيود صارمة للحد من انتشار الفيروس تشمل التباعد الاجتماعي وعدم التجمع.