ألقت الشرطة المالية الهولندية القبض على رجل تردد أنه عرض بيع عينات من فيروس كورونا، للعدوى الذاتية على شبكة الإنترنت على أن يتعافى المصاب بعد ذلك، حيث يمكنه حينئذ الحصول على شهادة التعافي.



وكان المشتبه به على صلة بصفحة رئيسية مماثلة، تم إغلاقها في هذه الأثناء، حسبما ذكرت وحدة مكافحة الاحتيال التابعة لوزارة المالية في لاهاي.



وذكرت صحيفة «دي تليغراف» السبت أن الرجل عرض إرسال ما يسمى بـ« مجموعة أدوات كورونا» عن طريق البريد مقابل 33.50 يورو (37.91 دولارا أميركيا).



وتردد أنها تشتمل على أنبوب يحتوي على سائل للفيروس واختبار ذاتي للتأكد من الإصابة.

ووعد الموردون بأن الفيروسات لم يمر عليها أكثر من ثلاثة أشهر، وأن المشترين يمكن أن يكونوا «متأكدين من أن أحدث الطفرات والمتحورات متضمنة».