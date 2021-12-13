بدأت الإجراءات الأمنية بالعاصمة الألمانية برلين صباح أمس الأحد لنزع فتيل قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية وتزن 250 كيلوغراما.



وصرحت متحدثة باسم الشرطة بأنه منذ الصباح الباكر تم نقل أشخاص موجودين داخل دائرة نصف قطرها 500 متر من موقع وجود القنبلة حول المستشفى اليهودي في برلين.

وأضافت المتحدثة أن إجمالي 400 فرد شرطة كانوا ينتقلون من مسكن لآخر للتأكد من أن جميع السكان غادروا منازلهم، موضحة أن نحو 15 ألف شخص تأثروا بتلك الإجراءات الأمنية.



وبمجرد تأمين المنطقة، تم البدء في نزع فتيل القنبلة.



يذكر أنه تم اكتشاف القنبلة في 19 نوفمبر الماضي في المنطقة التي يوجد بها المستشفى اليهودي.



وبحسب السلطات المحلية بالمدينة، استغرقت الاستعدادات للإخلاء عدة أسابيع.