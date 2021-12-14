%93.7 من عمليات الكبار تركزت في 19 عملية شراء على 14 سهماً بـ 24 مليون دينار



شريف حمدي



شهدت بورصة الكويت خلال شهر نوفمبر المنصرم عمليات شراء وتعزيز نسب ملكيات لـ«كبار الملاك» الذين استهدفوا أسهم 21 شركة مدرجة في قطاعات مختلفة، وجاءت عمليات الشراء بهدف زيادة الحصص على 14 شركة.



وفي رصد لمجريات السوق خلال الشهر الفائت، أعدته «الأنباء» ارتكازا على بيانات رسمية، ظهر أنه مع زيادة التوجه الشرائي لكبار الملاك، ارتفعت قيمة تعاملاتهم خلال الشهر الماضي بنسبة 181% بما قيمته 16.5 مليون دينار، إذ بلغت 25.6 مليون دينار قياسا إلى 9.1 ملايين دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.



يأتي ذلك في حين سيطرت عمليات البيع على توجه المتعاملين بالسوق بشكل لافت إثر موجة بيعية استهدفت جني الأرباح، والتي استمرت لعدة أسابيع، وبلغت عمليات البيع ذروتها مع ظهور متحور «أوميكرون» قبل نهاية الشهر، وهو ما تجلى في انخفاض حاد لمؤشرات السوق بواقع 4.5% لمؤشر السوق الأول، و4.3% لمؤشر السوق الرئيسي، و4.4% لمؤشر السوق العام، وهو دفع إلى تكبد البورصة خسائر بنحو 1.7 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي.



وتبين من خلال رصد «الأنباء» لتعاملات الكبار في شهر نوفمبر الماضي ما يلي:



1 ـ استهدف كبار الملاك أسهم 21 شركة مدرجة في قطاعات متنوعة، تمت من خلال 41 عملية، وذلك مقارنة باستهداف 17 شركة من خلال 24 عملية في نوفمبر 2020.



2 ـ عمليات الشراء بهدف زيادة الحصص تمت على 14 شركة عبر 19 عملية، وبلغت قيمتها 24 مليون دينار تشكل 93.7% من الإجمالي.



3 ـ عمليات البيع بهدف تقليص الحصص تمت على 7 شركات مدرجة بواقع 9 عمليات، بلغت قيمتها 1.6 مليون دينار تشكل 6.3% من الإجمالي.



4 ـ نفذت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 5 عمليات خلال نوفمبر الماضي غلب عليها الشراء بواقع 4 عمليات مقابل عملية بيع واحدة، وبلغت قيمة هذه العمليات 9.3 ملايين دينار تشكل 36% من الإجمالي.



5 ـ أكبر عملية خلال الشهر الفائت نفذتها «التأمينات» وكانت عبارة عن زيادة ملكيتها في بنك وربة من خلال شراء 0.74% بقيمة 4.3 ملايين دينار، وأصبحت المؤسسة ثالث أكبر الملاك في البنك بعد الهيئة العامة للاستثمار ومجموعة الساير.



6 ـ عززت «التأمينات» ملكيتها في «صناعات» بشراء 0.78% بقيمة 2.9 مليون دينار، وهي أكبر الملاك بـ11.11%، كذلك عززت ملكيتها في شركة شمال الزور من خلال شراء 0.5% بقيمة 1.3 مليون دينار لتصبح ثاني أكبر الملاك بـ6.1%، واشترت المؤسسة 1.15% في شركة المواشي بقيمة 478 ألف دينار وهي ثاني أكبر الملاك بـ 14.2%، في المقابل باعت المؤسسة0.51% من أسهمها في شركة أسيكو بقيمة 234 ألف دينار، وهي ثاني أكبر الملاك بالشركة بـ7.18%.



7 ـ شهدت قوائم كبار الملاك دخول مستثمرين في قائمة الكبار على 4 شركات من خلال 6 عمليات، أبرزها دخول الشركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة على شركة سنام العقارية وأصبحت ملكيتها 5.58%.



تخارجات من 6 شركات



أظهرت الأرقام تخارجات من أسهم 6 شركات خلال شهر نوفمبر وذلك عبر 7 عمليات، لتصبح نسب الملكيات أقل من 5%، وكان أبرزها تخارج مجموعة شركة جي اي اتش للتمويل المحدودة (بيت الاستثمار الخليجي) من شركة عمار للتمويل والاجارة، حيث تقلصت ملكيتها إلى أقل من 5% بعد أن كانت 13.8%.



وتخارجت مجموعة محمد عبدالله مطلق دغيم (شركة التعمير الخليجي العقارية وشركة حول العالم القابضة) من شركة مينا العقارية وأصبحت ملكيتها أقل من 5% بعد ان كانت 12.6%.