أعلنت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، وهي شركة خدمات مالية عالمية رائدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن استحواذها على محفظة «غلين فوريست أوفيس»، وهو مجمع مكاتب متميز في ضواحي مدينة ريتشموند بولاية فيرجينيا.



ويعد الاستحواذ، البالغة قيمته الاستثمارية 100 مليون دولار تقريبا، الأول للشركة في فيرجينيا، لتصل قيمة الأصول العقارية للشركة في الولايات المتحدة إلى أكثر من 350 مليون دولار وإجمالي الأصول المدارة إلى 3 مليارات دولار.



وتتكون محفظة «غلين فوريست أوفيس» (المحفظة) من 11 مبنى في موقع استراتيجي على مساحة 85 فدانا بين طريق جلنسايد درايف وجادة فوريست والطريق السريع رقم 64 في ريتشموند، فيما تقع منطقة ريتشموند متروبوليتان على بعد 110 أميال من واشنطن العاصمة، وتعتبر واحدة من أقوى الأسواق الفرعية للمكاتب في أميركا وتحتل المرتبة الأولى بين أفضل 50 مدينة للعيش والعمل والسفر في الولايات المتحدة.

وتعليقا على هذه الصفقة، صرح محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة قائلا: «يشكل الاستحواذ الناجح على محفظة «غلين فوريست أوفيس» علامة بارزة في قصة نمو شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، حيث أننا نزيد من قوة حضورنا في مجال العقارات في الولايات المتحدة.

ويأتي استثمارنا في المحفظة دليلا واضحا على مدى العناية والوعي التي تظهرهما شركة الخليج للاستثمار الإسلامي عندما يتعلق الأمر بإدارة فرص الاستثمار التي تحقق عوائد جذابة لمستثمرينا.

ومع قرب حلول عام 2022، تستعد شركة الخليج للاستثمار الإسلامي لإطلاق المرحلة التالية من التوسع والاستفادة من الانتشار العالمي لشركتنا وخبراتها الواسعة لخدمة مستثمرينا وأصحاب المصلحة بأفضل صورة ممكنة».



بدوره، أوضح بنكج جوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة قائلا: «بصفتنا مستثمرين متخصصين، فإن هذا الاستحواذ يزيد من حجم محفظتنا ونطاقها بشكل مباشر وملحوظ، مع تعزيز مكانتنا في الوقت الذي نواصل فيه تطوير أنشطتنا الاستثمارية في الولايات المتحدة.

وتعتبر محفظة «غلين فوريست أوفيس» على وجه الخصوص، مثالا رئيسيا على النهج الذي تتبعه شركة الخليج للاستثمار الإسلامي فيما يتعلق بالعقارات التجارية إذ اننا نقوم بتحليل التحولات الجغرافية والديموغرافية في المناطق الحضرية الناشئة في أميركا، مع تحديد المدن التي تلبي احتياجات الشباب من المهنيين والمستأجرين في القطاعات المتنامية.

وتظهر ريتشموند، على وجه الخصوص، جاذبية متزايدة مع جيل الألفية بسبب تأييدها واحتضانها للأعمال وانخفاض تكلفة المعيشة بها واقترابها من واشنطن العاصمة. ويسعدنا أن نستثمر في هذه المحفظة ونتطلع إلى تضافر الجهود في المنطقة».



وأضاف: تقع هذه المحفظة العقارية على بعد 15 دقيقة من مطار ريتشموند الدولي، وهي أقرب وجهة مكتبية من الفئة أ، لبعض أكثر مجتمعات ريتشموند ثراء وأحدث مشاريع الشقق السكنية.

وتمتد محفظة المكاتب على مساحة 567.000 قدم مربعة، وتضم ثمانية مبان مكتبية من الفئة أ، ومبنى واحدا للمكاتب الطبية، ومبنيين للمكاتب من الفئة ب، وتوفر بيئة عمل تحاكي نمط المجمعات ومرافق حديثة بما في ذلك مقهى ومركز لياقة بدنية، كما أن 86% من المحفظة مؤجرة لمجموعة متنوعة من المستأجرين، بما في ذلك الشركات الطبية والمالية والاستشارية والقانونية، بمتوسط مدة إيجار تبلغ 4.9 أعوام.