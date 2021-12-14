أكد الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات والخدمات البحرية م. علي الشمري ضرورة تحديث أساليب وطرق العمل بصف دورية وضرورة التحول الرقمي، خصوصا في مجال الامن والصحة والسلامة، حيث يواجه العالم تحديات جديدة يجب ان تواكبها تكنولوجيا رقمية متطورة.



وأضاف الشمري على هامش الندوة التعريفية التي نظمتها شركة المقاولات والخدمات البحرية بالتعاون مع الجمعية الأميركية لمتخصصي السلامة بالتعاون مع شركة بلاك لاين الكندية، ان الشركة قدمت جهازا جديدا للعاملين في القطاع النفطي يعمل على تكثيف إجراءات السلامة، خصوصا في أوقات العمل داخل مواقع العمل البعيدة والحقول ومنشآت استخراج النفط والغاز.



وأفاد بأنه من منطلق صحة وسلامة العاملين في المنشآت النفطية، قامت بلاك لاين بربط مواقع وقراءات كواشف الغاز الشخصية المحمولة وأيضا الثابتة، بالسحابة الخاصة بوحدة المراقبة والتحكم وإعطاء نتائج لحظية لكل البيانات المطلوبة لتحقيق الهدف.



وأشار الى ان نظام الإنذار الجديد يتميز بسرعة الكشف عن الغازات، بالإضافة الى الانذار المبكر عن حالة العامل في مواقع العمل حال تعرضه للخطر، موضحا انه يكشف عن الغازات السامة المحيطة بالعامل ويتصل مباشرة بتحكم مركزي للشركة.



ولفت الى ان النظام الجديد يدخل لأول مرة السوق الكويتي عن طريق شركة الخدمات والمقاولات البحرية، موضحا ان النظام يمر حاليا في مرحلة الاختبارات لدى بعض لشركات التابعة لمؤسسة البترول حتى يتم السماح لها بالاستخدام في تلك الشركات، مؤكدا انها تعد تكنولوجيا رقمية جديدة لم يسبق طرحها من قبل أي علامة تجارية مماثلة في السوق المحلي.



وأشار الى ان هذا النظام يقدم من خلال جهاز واحد تكنولوجيا رقمية متعددة الأغراض بتجميع عدد من الاجهزة في جهاز واحد وهي التتبع وكاشف الغاز والتواصل مع حاملي الجهاز للطواري، موضحا ان النظام الجديد له القدرة على تحمل درجات عالية المخاطر والحرارة والأمطار ويتواصل مباشرة مع القمر الصناعي.