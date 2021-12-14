محمود عيسى



ذكر تقرير صادر عن شركة كوليير العالمية للخدمات العقارية ان الكويت تركز على إعادة تطوير قطاع السياحة، حيث أعلنت عن استثمار رأسمالي قدره 830 مليون دولار من خلال الهيئة العامة للاستثمار الكويتية لتسهيل تحقيق أهدافها السياحية.

وبعد الإعلان، كشفت شركة المشروعات السياحية الكويتية عن خطط إعادة تطوير لقطاع الضيافة والترفيه والتسلية في البلاد، بالإضافة إلى خطط لإعادة تطوير ثلاثة مشاريع رئيسية.



وقالت الشركة انه انسجاما مع رؤية الكويت 2035، فإنها تهدف إلى إعادة توظيف وتحديث وإعادة تطوير المرافق السياحية الحالية لتقديم تجارب جديدة على مستوى عالمي للزوار.



وذكرت ان معدلات الاشغال الفندقي في الكويت تراجعت بنسبة 4% في الربع الثالث من عام 2019، وواصلت تراجعها بنسبة كبيرة بلغت 44% في الربع الثالث من عام 2020، الا انها استردت عافيتها لتقلص هذا التراجع الى 5% فقط في الربع الثالث من 2021.



اما فيما يتعلق بمعدلات الدخل اليومي للغرفة فقد سجلت تراجعا بنسبة 7% في الربع الثالث من 2019، واستقرت دون تغيير في الفترة المماثلة من 2020، الا انها سجلت انتعاشا كبيرا في الربع الثالث من 2021 بلغت نسبته 7%.



واستعرض التقرير الاسواق السياحية في الكويت والمنامة ومسقط والدوحة مشيرا الى انضمام نحو 3 آلاف مفتاح غرفة من العلامات التجارية العالمية الى سوق المرافق السياحية في العواصم الاربع خلال الفترة بين الربع الثالث من عام 2020 ونظيره من عام 2021، واستحوذت مسقط على غالبية العرض الجديد في هذه الأسواق مع ما يقرب من 1300 مفتاح جديد.



وقد بدأ الطلب في المنامة ومسقط وعمان والدوحة في التعافي بعد الصدمة الأولية التي تسبب بها جائحة كورونا حيث أظهرت معدلات الإشغال زيادة كبيرة. وشهدت الدوحة أكبر انتعاش من حيث مستويات الإشغال بزيادة قدرها 79% بين عامي 2020 و2021.

ويعزى الارتفاع في أداء الضيافة في الدوحة جزئيا إلى تخفيف القيود على الحدود بين دول مجلس التعاون الخليجي وقطر.



وكان تعافي معدل الدخل اليومي أبطأ بشكل ملحوظ عند مقارنته بتعافي نسب الإشغال الفندقي. وهذه الأسواق لديها حساسية تجاه الأسعار وهو ما يعزى بشكل أساسي إلى عدم الاستقرار الناجم عن فيروس كورونا.

وبينما شهدت الدوحة وعمان ومدينة الكويت زيادات في معدل الدخل اليومي للغرف بين 7% و12%، فقد استمرت جميع الأسواق الإقليمية الأخرى في مواجهة انخفاضات في هذا المجال، ويمكن ملاحظة التغيير الأكثر أهمية فيه من خلال مراقبة سوق مسقط الذي واجه انخفاضا بنسبة 44% مقارنة بأرقام الربع الثالث من عام 2020.



وتوقعت شركة كوليير أن يصل سوق الضيافة في المرافق ذات العلامات التجارية في هذه الأسواق الإقليمية إلى ما يقرب من 51 الف غرفة بحلول نهاية عام 2021، مع كون الدوحة أكبر مساهم في العرض الجديد بدخول ما يقرب من 6700 غرفة بحلول النصف الأول من عام 2022، استعدادا لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر في الربع الاخير من عام 2022، تليها المنامة.