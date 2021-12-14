بيروت ـ أحمد عزالدين



وجه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، عبر وزارة العدل، كتابا الى النيابة العامة التمييزية لإجراء التحقيقات الفورية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمن ادعاءات مسيئة ضد مملكة البحرين، وذلك استنادا الى كتاب وزارة خارجية مملكة البحرين رقم ص/م دع/2037/21/1/1 تاريخ 12/12/2021، والى القانون رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وتعديلاته (قانون العقوبات).



وجاء في نص الكتاب «إشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه، وفي ضوء كتاب وزارة الخارجية بمملكة البحرين المتضمن احتجاجا رسميا على عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمن إساءات إلى المملكة، وانطلاقا من حرص لبنان على علاقاته الخارجية لاسيما مع الدول العربية الشقيقة، وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومنع أي تطاول أو تعرض أو تعكير لصفو هذه العلاقات، ووجوب اتخاذ المقتضى تجاه كل تصرف أو عمل يسيء إليها بأي شكل من الأشكال، واستنادا إلى نصوص قانون العقوبات لاسيما الكتاب الثاني، الباب الأول، النبذة الرابعة (المادة/288/ وما يليها منه) المتعلقة بالجرائم الماسة بالقانون الدولي، نطلب إليكم إجراء التحقيقات الفورية بالخصوص المعروض واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المرعية الإجراء».