بيروت ـ خلدون قواص



قال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ان التلكؤ في العمل الحكومي الناجم عن تعطيل جلسات مجلس وزراء، يجب ألا يستمر والمطلوب دراسة هادئة ورصينة للأسباب التي أدت الى هذا الشرخ العمودي في المواقف.



وأضاف بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، هذا الوضع لا يمكن ان يستمر، ولا يراهن أحد على انه بإمكانه استثمار القضاء، في إشارة الى موضوع القاضي طارق البيطار والتوقيفات والادعاءات التي أقامها بحق سياسيين وبينهم رئيس حكومة سابق وأربعة وزراء نواب. والنائب الفرزلي كما هو معروف، من المنادين بفصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب في ملف تفجير المرفأ، عن الملف الذي يتولاه القاضي البيطار.