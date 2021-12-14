بيروت ـ جويل رياشي



شهد لبنان الأسبوع الفائت توقيع اتفاقية «افتتاح المكتب الاقليمي للمنظمة الدولية للفرانكوفونية لمنطقة الشرق الاوسط في بيروت» بين وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ومدير المنظمة الدولية للفرانكوفونية جوفروا مونبوتي.



وتم توقيع الاتفاقية في قصر بعبدا، في حضور الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، علما ان هذه ليست سوى المرحلة الأولى من مسار بدأ قبل سنوات وسيتحقق في «يناير» المقبل بافتتاح المقر في العاصمة بيروت. ثم يأتي بعد ذلك تعيين الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية لويز موشيكيوابو ممثلا (غير لبناني) مسؤولا عن تنفيذ خطة عمل الاتفاقية الموقعة بين بيروت والمنظمة الدولية للفرانكوفونية في مارس 2021، حول ثلاثة مجالات ذات أولوية: اللغة والثقافة، والتعليم والتدريب، وأخيرا تمكين النساء والفتيات.



«الأنباء» التقت الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية اللبنانية لدى المنظمة الدولية الفرانكوفونية البروفيسور جرجورة حردان وكانت دردشة حول الفرانكوفونية واهمية افتتاح المكتب وتوقيته.



ما أهمية افتتاح مكتب اقليمي للمنظمة الدولية الفرانكوفونية في بيروت في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان؟ هل ثمة رسالة سياسية، خصوصا بالنظر الى الثقل الذي تتمتع به فرنسا في المنظمة، ودورها في لبنان على مدى الأشهر الماضية؟



٭ لافتتاح مكتب إقليمي للمنظمة الدولية الفرانكوفونية في بيروت أهمية كبرى وإشارة مشجعة للبنان، في ظل الأزمات التي يعاني منها والظروف الصعبة التي يمر بها، فهو يشكل مبادرة إيجابية ارادتها المنظمة وأصرت على تنفيذها، وهي تندرج في التأكيد على الثوابت اللبنانية التي تحرص المنظمات الدولية والدول الصديقة على المحافظة عليها، وفي مقدمها التعددية الثقافية واللغوية التي يمتاز بها لبنان. الرسالة التي يحملها افتتاح المكتب تتعدى الدور الذي تضطلع به فرنسة في لبنان بعامة وفي الأشهر الماضية بخاصة، فهي رسالة صادرة عن 88 دولة تؤكد على إعادة الإقرار بدور لبنان المتمايز داخل العائلة الفرانكوفونية. وقد بدأ مسار افتتاح مكتب إقليمي في بيروت منذ سنوات، إذ تعود فكرة إنشاء مكتب للعالم العربي إلى ما قبل قمة يريفان الفرانكوفونية المنعقدة في اكتوبر 2018. وكان توجه المنظمة ميالا، قبل القمة، إلى اختيار تونس مركزا له. غير أن لبنان، بتوجيه من الرئيس ميشال عون، تقدم، في قمة يريفان، باقتراح يقضي بإنشاء مكتبين للعالم العربي، واحد في تونس يغطي بلدان المغرب العربي، وآخر في بيروت يغطي بلدان الشرق الأوسط. فتمت الموافقة بالإجماع على اقتراح لبنان، وتقرر إنشاء مكتب في تونس في سنة 2020 ومكتب في بيروت في سنة 2021.



الى اي مدى لايزال لبنان الاكثر فرانكوفونية بين جيرانه في المنطقة؟ وهل تعزز اللغة الفرنسية حضورها في هذه البقعة الجغرافية، أم ينحسر أمام لغات أخرى في مقدمها الانجليزية؟



٭ لايزال لبنان الأكثر فرانكوفونية بين جيرانه في المنطقة، فالإحصائيات من جهة والنشاطات والمنشورات في الميادين الأدبية والعلمية كافة من جهة ثانية تؤكد ذلك. أما استخدام اللغة الفرنسية في منطقتنا فلا شك في انه تراجع امام الإنجليزية. غير انه في اعتقادنا ليس في خطر، وما يعزز اعتقادنا أمران: الأول التكامل والتعايش بين اللغتين في إطار التعددية اللغوية، إذ لاتزال الفرنسية تشكل، إلى جانب العربية والإنجليزية، قيمة مضافة في سوق العمل، أما الثاني فبروز ظاهرة جديدة، وهي الإقبال على الفرنسية في بلدان لم تكن تدور في السابق في فلك الفرانكوفونية، كبلدان الخليج حيث انتسب، في السنوات الماضية، عدد غير قليل من الجامعات إلى الوكالة الجامعية الفرانكوفونية، لتوافر تعليم اللغة الفرنسية فيها. ويجدر التذكير هنا بانتساب دولتي الإمارات العربية المتحدة (2010) وقطر (2012) إلى المنظمة الدولية الفرانكوفونية بصفة «مشارك».



ما الدور الذي تتطلع المنظمة الى أدائه من خلال مكتبها في بيروت؟ وما يمكن لهذا المكتب أن يضيفه في سياق عملها؟



٭ لمكتب بيروت، على غرار المكاتب الأخرى المنتشرة في جميع اقطار العالم، دوران أساسيان: الأول تكييف استراتيجيات المنظمة ومشاريعها ونشاطاتها مع الواقع الإقليمي، أما الثاني فالتنسيق على مستويات متعددة:



بين المنظمة والمؤسسات الأخرى التابعة لها والعاملة في منطقة المكتب كالوكالة الجامعية الفرانكوفونية، والتلفزيون الفرانكوفوني TV5، والجمعية البرلمانية الفرانكوفونية، والجمعية الفرانكوفونية للمخاتير، والمؤتمر الدائم لوزراء التربية في البلدان الفرانكوفونية، والمؤتمر الدائم لوزراء الشباب والرياضة في البلدان الفرانكوفونية، بين المنظمة والدول التي يغطيها المكتب، في سبيل المحافظة على اللغة الفرنسية في الدول المعروفة بانتمائها إلى الفرانكوفونية، ونشرها في الدول التي بدأت تقبل عليها.



تضم بيروت أيضا منذ 1993 مكتبا اقليميا للوكالة الجامعية الفرانكوفونية. هل تلحظ اقامة المكتب الجديد للمنظمة التكامل بين الطرفين، وكيف يمكن لكل منهما المساهمة في مهمة الآخر؟



٭ بين المنظمة والوكالة تكامل طبيعي، فدور المنظمة يتناول التوجيه الاستراتيجي والتنسيق العملي على مستويات الفرانكوفونية بكامل مؤسساتها ومشاريعها ونشاطاتها، اما الوكالة فعملها محصور في القطاع الجامعي. فلا شك في ان المكتب الجديد سيعطي الوكالة زخما جديدا، كما أنه سيستفيد من خبرتها الطويلة في لبنان والمنطقة.



هل تم اختيار مقر لهذا المكتب وتحديد موعد افتتاحه؟ وهل سيكون ذلك قبل انتهاء ولاية الرئيس عون الذي كان من الداعمين لانشائه وأبدى العديد من المواقف المتمسكة بالفرانكوفونية وقيمها؟



٭ نعم، لقد تم اختيار المقر، إذ وضع حاكم مصرف لبنان، على سبيل التسامح، شقة بتصرف المنظمة، تقع في بناية يملكها المصرف في شارع المصارف. وسيتم التوقيع على الاتفاقية حول الشقة في يناير المقبل. ومن المتوقع أن يدشن المقر ويبدأ عمله في شهر مارس المقبل.