عبدالعزيز الفضلي



أشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة م.عبدالله السابج بجهود ودور الأمانة العامة للأوقاف متمثلة في نائب الأمين العام للمصارف الوقفية منصور الصقعبي لمساهمتهم الفعالة في دعم أنشطة الجمعية خاصة إعانة الأسر المحتاجة والمتعففة في سداد رسوم أبنائها بالمدارس داخل الكويت.



وتوجه السابج بالشكر والامتنان للأمانة العامة للأوقاف والقائمين عليها لدورهم الرائد وتعاونهم البناء مع الجمعية، ودعمهم المستمر للأعمال الخيرية وخصوصا قطاع التعليم، مؤكدا أن التعاون بينهما نابع من المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها «أمانة الأوقاف» لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الجانب الإنساني المميز للكويت.



من جانبها، أكدت أمين سر الجمعية منية النوري أن الجمعية حازت ثقة «أمانة الأوقاف» لما تقوم به من دور فعال وعطاء مستمر لخدمة طالبي العلم داخل الكويت وخارجها.



وأوضحت النوري أن الجمعية خصصت المشروع لتعليم طلاب المدارس المحتاجين للعام 2021، وقامت بإعداد خطة تشغيلية تضمنت تشكيل لجنة لدراسة الحالات وحصر الطلاب المعسرين ماديا وتصنيفهم حسب الأولوية للاستمرار في الدراسة، وشمل ذلك سداد أقساط دراسية لـ 274 طالبا وطالبة بالمدارس الخاصة.