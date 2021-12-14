آلاء خليفة



أعلنت الجامعة الأمريكية في الكويت عن رعايتها لجائزة تكوين للقراء العرب التي أطلقتها دار تكوين للنشر، حيث تهدف هذه الجائزة إلى تعزيز العلاقة بين مواطني المنطقة العربية واللغة العربية وآدابها.



وقد تمثلت الجائزة هذا العام في الطلب من المشاركين تقديم مراجعات كتب تناقش موضوعات بارزة وآرائهم بشأنها.



وأعرب العميد المشارك لكلية الآداب والعلوم د.عبدالرحمن الفرحان عن سعادته بدعم الجامعة للجائزة وتحدث نيابة عن الجامعة الأمريكية في الكويت قائلا: «لطالما كانت الجامعة الأمريكية في الكويت في طليعة احتضان الأنشطة والفعاليات الثقافية في الكويت، وتأتي رعايتنا لهذه الجائزة كتأييد لإيماننا بأهمية نشر المعرفة والأدب خارج أسوار الجامعة».