عبدالعزيز الفضلي



استقبل وزير التربية د.علي المضف بديوان عام الوزارة بمنطقة جنوب السرة أمس وفد مجلس أمناء المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، بحضور وكيل الوزارة د.علي اليعقوب.

وناقش المضف مع وفد مجلس أمناء المركز عددا من الموضوعات التربوية والتعليمية، لاسيما ما يتعلق بتجربة التعليم الالكتروني، ومشروع تعويض الفاقد التعليمي للطلبة في مختلف المراحل الدراسية.

حضر اللقاء وكيل وزارة التعليم العام في المملكة العربية السعودية د.محمد المقبل، ومديرة المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج د.موزة الكعبي، والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالكويت م. ياسين الياسين، ومدير عام الإشراف التربوي بسلطنة عمان د.سليمان الجامودي، ومديرة مركز التدريب والتطوير التربوي في قطر حصة العالي، ومستشار تدريب المدربين بمملكة البحرين د.كوثر المعاودة، وممثل مدير إدارة المعلومات في مكتب التربية العربي د.محمد الشريكة، ورئيس تنفيذ وتقويم البرامج بالمركز د.محمد الأمير.