أكد عميد الهندسة بكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيـــا د.علي شمخة أن متطلبات سوق العمل الحديثة تحتم على خريجي الجامعات التسلح بمهارات الاستعداد الوظيفي والتي تمثل أهم التحديات المستقبلية.



ودعا شمخة في تصريح صحافي الإدارات الجامعية بشكل عام الى ضرورة تعريف منسوبيها من الطلبة على المهارات العشر للاستعداد الوظيفي، وتضمينها كمقرر أساسي أو إضافة موضوعاتها في برامجها الأكاديمية، والتي تحول الطلبة إلى خريجين جاهزين للعمل.



وهذه المهارات المهمة هي: التواصل، التفكير النقدي، القيادة، العمل بروح الفريق الواحد، التقنية الرقمية، حل المشكلات، الذكاء العاطفي، التعاون، الاستباقية، وإدارة المشروع.



وأشار شمخة إلى أهمية مهارة التواصل والتي تبرز أهميتها في القدرة على شرح وإيصال الأفكار للآخرين بشكل واضح في بيئة حضورية أو عن بعد، فيما تأتي أهمية مهارة التفكير النقدي من خلال تحديد الفرضيات وتوضيح الحجج وتأسيس الحقائق وتقييم الفرضيات للوصول إلى نتائج ملائمة تساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة في حين أن مهارة القيادة فهي متعددة الأوجه وتعتبر أساسية للنجاح المهني وهي إحدى أكثر المهارات المرنة التي يبحث عنها أرباب العمل في المتقدمين للوظائف المختلفة.



ومضى شمخة قائلا: أما مهارة العمل بروح الفريق الواحد فهو أمر ضروري عبر مجموعة منسجمة من الأفراد تعمل معا لتحقيق هدف مشترك، إذ إن التقنيات الحديثة سهلت التواصل والتعاون أكثر من أي وقت مضى، مع ظهور أدوات مثل



Microsoft Teams وZoom أثناء الوباء في العديد من الجامعات، وهو ذات الأمر المرتبط بالتقنية الرقمية المتمثلة بتطور التكنولوجيا بوتيرة متسارعة، إذ إن الجامعات لا تحتاج فقط إلى أشخاص يمكنهم التكيف وتعلم مهارات جديدة بسرعة، ولكن أيضا لاختيار أجهزة وبرامج جديدة بكفاءة عالية.