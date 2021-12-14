وقعت جامعة الكويت عقد المناقصة الخاصة بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة شبكات الألياف البصرية (OFC) لمدينة صباح السالم الجامعية رقم



(KU/KUCP/C1310/18-19) بالتعاون مع شركة نظم الخليج للحاسبات الآلية. وخلال الحفل رحب مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.بدر البديوي بالحضور متمنيا أن تسهم هذه الخطوة في تطوير البنية التحتية التكنولوجية للحرم الجامعي الجديد بما يضمن نقل البيانات وفق أفضل المعايير والمتطلبات العالمية.

يذكر أن مشاريع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في مدينة صباح السالم الجامعية تتألف من أربعة مشاريع، تمثل المناقصة المذكورة والتي تم توقيعها أول هذه المشاريع.