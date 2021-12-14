الحصول على 500 نقطة كحد أدنى في اختبار «التوفل» أو الحصول على المستوى 5 في اختبار «IELTS»

لا يجوز الجمع بين البعثة أو الإجازة الدراسية والندب بكل أشكاله أو النقل سواء داخل والجامعة أو خارجها



ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن الأمانة العامة بالجامعة أعلنت فتح باب الترشيح للبعثات والإجازات الدراسية للعاملين بالجامعة للحصول على مؤهلات الدبلوم والبكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير خلال الفترة من 2 يناير حتى 31 من الشهر ذاته.



وبينت المصادر ان الشروط العامة للإيفاد في البعثات والإجازات الدراسية أن يكون طالب البعثة أو الإجازة الدراسية كويتي الجنسية، وألا يكون قد سبق إيفاد الموظف في بعثة أو إجازة دراسية في التخصص نفسه وانتهت بالإلغاء، بالإضافة إلى أن تكون البعثة أو الإجازة الدراسية في مجال الوظيفة التي يشغلها الموظف، كما أن يكون للموظف طالب البعثة أو الإجازة الدراسية مدة خدمة متصلة لا تقل عن 4 سنوات ولاتزال مستمرة في جامعة الكويت، كما يشترط أن تكون الدراسة في جامعة معترف بها ومعتمدة من الجهات المختصة بالدولة ومن المكتب الثقافي إذا كانت الدراسة خارج الكويت، ويشترط في جميع الأحوال موافقة لجنة البعثات والإجازات الدراسية قبل البدء في الدراسة، ولن ينظر في أي طلب يقدم إلى اللجنة إذا كان الموظف قد بدأ بالدراسة.



ولفتت المصادر إلى أن من ضمن الشروط أن يكون الموظف حاصلا على تقدير «ممتاز» في آخر تقريري تقييم الأداء متصلة من جامعة الكويت، بالإضافة إلى تقديم شهادة «التوفل» كأحد شروط طلب البعثة أو الإجازة الدراسية إذا كانت خارج الكويت، كما تضمنت الشروط الحصول على درجة 500 نقطة كحد أدنى في اجتياز اختبار «التوفل» أو الحصول على المستوى رقم 5 في نظام قياس مستويات اختبار «IELTS» أو ما يعادلهما قبل البدء في الدراسة، ويستثنى من هذا الشرط الحاصلون على قبول من جامعات لا تشترط اللغة والحاصلون على شهادات جامعية من جامعات تكون الدراسة فيها باللغة الإنجليزية، مؤكدة ان البت في الطلبات المقدمة والترشيح لموظفي جامعة الكويت يكون وفقا للمعايير التي تقررها اللجنة المختصة للإيفاد في البعثات أو الإجازات الدراسية.



وأشارت الى انه يجب لطالب البعثة أو الإجازة الدراسية تقديم قبول معتمد يتضمن (تاريخ البدء بالدراسة ـ التخصص المطلوب) وذلك قبل البدء بالدراسة خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ موافقة لجنة البعثات والإجازات الدراسية، وعند انتهاء الفترة المحددة تلغى الموافقة المبدئية على الايفاد، لافتة الى انه في حال الرغبة بالحصول على بعثة أو اجازة دراسية يجب تقديم طلب جديد خلال الفترة المحددة لذلك.



وأكدت انه لا يجوز الجمع بين (البعثة/ الإجازة الدراسية) والندب بكل أشكاله أو النقل سواء داخل أو خارج الجامعة، مؤكدة انه لا يجوز للمبعوث أو المجاز تغيير أي بند في قرار البعثة أو الإجازة الدراسية إلا بعد موافقة لجنة البعثات والإجازات الدراسية.



وعن الشروط الخاصة للإيفاد في الإجازات الدراسية لحملة الدبلوم ‏ والبكالوريوس، قالت المصادر انه يشترط أن يكون الموظف حاصلا على دبلوم دون المستوى الجامعي أو يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها ويشترط لمنح الإجازة بمرتب كامل ألا يقل تقدير الموظف في الدبلوم عن جيد أو لا تقل نسبته في الثانوية العامة عن 70% بحسب الأحوال، على ألا تتجاوز سن الموظف عند الإيفاد عن (40) سنة.



وفيما يتعلق بالشروط الخاصة للإيفاد في البعثات الدراسية الدبلوم العالي الماجستير، اكدت انه يشترط أن يكون الموظف حاصلا على مؤهل جامعي بتقدير عام جيد جدا (أو ما يعادله)، وألا تتجاوز سن الموظف عند الإيفاد في البعثة الدراسية عن 45 سنة.