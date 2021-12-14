عبدالكريم أحمد



فيما تواصل وزارة الداخلية تحقيقاتها بحادثة وفاة مواطن شاب بقطعة منهول متطايرة، كشفت دفاع الورثة المحامية حوراء الحبيب أن تقرير وزارة الأشغال أكد علم مسؤولين عن تطاير قطع المناهيل دون تحركهم لمعالجة هذه المشكلة.



وقالت الحبيب: «من المستحيل أن نصمت على الفساد الذي أودى بحياة شاب بمقتبل العمر، فنحن نؤمن بالقضاء والقدر لكن لا نؤمن بالفساد الذي بات يودي بحياة أبنائنا أو أي شخص بيننا قد يتعرض لهذا الموقف».



وأضافت: «لن نقبل بتاتا أن تتم إحالة القضية إلى المحكمة بلا أسماء متهمين، فنحن نطالب بتحديد الأسماء المتسببة بهذا الإهمال وسنطالب بأشد العقوبات، ولنا وقفة بذلك أمام منصة القضاء».



وأشارت الحبيب إلى أنها تعتزم تقديم كتاب إلى الادعاء العام تطالب خلاله بتحديد أسماء المسؤولين عن الإهمال الذي تسبب بوفاة الشاب، تمهيدا لإحالة القضية إلى المحكمة بتقرير يتضمن أسماء متهمين.