أحمد خميس



بعد ساعات من إغلاق الوكر الذي كان يديره عسكري في المكافحة بمنطقة الصليبية ويستغل في تصنيع الخمور، وهو ما نشرته «الأنباء» في حينه، قال مصدر أمني ان رجال أمن حولي داهموا مصنعا للخمور المحلية في منطقة حولي وضبطوا بداخله كميات كبيرة من الخمور وأدوات ومواد التصنيع، كما ألقوا القبض على وافدين آسيويين كانا يقومان بعمليات التصنيع.



وأضاف المصدر لـ «الأنباء» ان معلومات وصلت إلى مدير أمن حولي عن المصنع عقب معلومات وردت إليه عن استغلال شقة في بناية سكنية وانبعاث روائح كريهة على مدار الساعة منها، وعقب اجراء التحريات وثبوت استغلال الشقة في تصنيع الخمور، أخطر وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي الذي وجه بالتعامل وتم تنفيذ عملية المداهمة فجر أمس الاثنين.