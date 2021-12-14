التقى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي في مقر الوزارة عددا من المواطنين أصحاب الشكاوى والمعاملات، وبحث الشكاوى المقدمة اليه، ووجه بسرعة حلها وفق ما يقتضيه القانون.



وأكد الشيخ ثامر العلي تسخير جميع الامكانيات لإزالة المعوقات امام معاملات المواطنين وإيجاد حلول لها مستمدة من القانون يمكن من خلالها التسهيل عليهم وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.



يأتي هذا استمرارا للقاءات وزير الداخلية بالاخوة المواطنين كل يوم اثنين من كل اسبوع لبحث الشكاوى المقدمة إليه، والاشراف بنفسه على حلها، وتذليل المعوقات امامها.



يذكر ان وزير الداخلية يستقبل المواطنين في مقر وزارة الداخلية بصبحان يوم الاثنين من كل اسبوع وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا وتكون المقابلات بتحديد موعد مسبق عن طريق الهاتف رقم 25200641 خلال الدوام الرسمي او عن طريق الواتساب رقم 96031116 او البريد الإلكتروني [email protected] او من خلال الحضور شخصيا لمكتب خدمة المواطن بالوزارة بوابة رقم 3 لتقديم الطلب والمستندات اللازمة، وسيتم التواصل مع مقدم الطلب هاتفيا لتحديد موعد المقابلة الشخصية مع الوزير.