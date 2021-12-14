محمد الجلاهمة



انتقل فريق في الأدلة الجنائية الى مقر شركة شهيرة في منطقة الفروانية لرفع الآثار من داخلها في محاولة للاستدلال على هوية شخص او اشخاص مجهولين كسروا الباب الخلفي للشركة وقاموا بسرقة عشرات الاجهزة الحديثة، فيما أكد مصدر أمني أن الشركة مزودة بكاميرات مراقبة حديثة سواء من الداخل او محيطها.

وقال مصدر امني إن مسؤول الشركة أبلغ عمليات الداخلية بأنهم فوجئوا صباح امس بوجود كسر في الباب الخلفي ودخول اللصوص الى الشركة وسرقة عدة اجهزة ذكية حديثة عدد كبير منها نوع آيفون 13. وتم تسجيل قضية سرقة عن طريق الكسر وأحيلت الى المباحث.