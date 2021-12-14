سعود عبدالعزيز



قال مصدر أمني ان التحقيقات قد تتجه الى توجيه تهمة الاهمال في رعاية قاصر الى اسرة الطفل المصري الذي قتل طفلة سورية دهسا في منطقة خيطان واعتبارهم شركاء في التهمة التي اودت بحياة الطفلة، فيما أحيل الطفل الى نيابة الاحداث واحتجز على ذمة القضية، وكانت طالبة سورية (14عاما) توفيت اثر حادث دهس تعرضت له امام مدرستها في منطقة خيطان اذ تبين ان الداهس عمره ( 14 عاما) كان يقود مركبة تخص احد افراد اسرته دون علمه، ويحقق رجال المباحث لمعرفة تفاصيل القضية.



الحادثة بدأت ببلاغ تلقته عمليات وزارة الداخلية عن حادث دهس وقع امام مدرسة متوسطة بنات في منطقة خيطان وإصابة طالبة بجروح خطيرة، وعلى وجه السرعة انتقلت دوريات الامن وسيارات الاسعاف، وعند وصولهم كان والد الطفلة قد اسعف ابنته الى مستشفى الفروانية إلا أنها فارقت الحياة ولم تنجح الكوادر الطبية في انقاذها بسبب جروحها الخطيرة، وتبين أن المركبة الداهسة كانت بقيادة طالب مصري يبلغ من العمر 14 عاما ايضا.



وأكد المصدر «ان هناك المزيد من التحقيقات لمعرفة تفاصيل الحادث اذ ان المعلومات الاولية تشير الى ان الداهس كان يقود مركبة والدته اثناء حادث الدهس ،اذ تحرك بها اثناء وقوفها ومحركاتها تعمل، وان والدته تعمل معلمة، حيث جرى تسجيل القضية وإحالتها الى التحقيق، وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة».