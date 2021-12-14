تصدرت نسخة المخرج ستيفن سبيلبرغ الجديدة من فيلم «ويست سايد ستوري» الاستعراضي الذي حقق شعبية كبيرة بعد عرضه سنة 1961، إيرادات شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية في أيام عرضه الأولى، على ما أفادت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.



وحصد الفيلم 10.5 ملايين دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع ما يتضمنه من موسيقى ومراجع تاريخية تعيد إلى النسخة الأولى للعمل الذي عرض على خشبات برودواي للمرة الأولى سنة 1957.



ومع موسيقى ألفها ليونارد برنستين وكلمات لأسطورة برودواي ستيفن سوندهايم الذي توفي أخيرا، يتبع الفيلم قصة الحب بين توني وماريا اللذين يعيشان في تنازع بين الأقارب والعائلة.



ويجسد الفيلم قصة منازعات بين عصابتي «جتس» و«شاركس» المتناحرتين على السيطرة على حي أبر ويست سايد في مانهاتن.



ويرى نقاد أن للفيلم حظوظا لأن يصبح أول عمل مستعاد يفوز بجائزة أوسكار لأفضل فيلم منذ «ذي ديبارتد» سنة 2006.



وتراجع فيلم الرسوم المتحركة الجديد «إنكانتو» من إنتاج ديزني، إلى المركز الثاني مع إيرادات بلغت 9.4 ملايين دولار، ليصل إجمالي عائداته إلى 71.3 مليون دولار في ثلاثة أسابيع.