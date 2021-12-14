قال فريق بحثي ياباني إنهم تمكنوا من تطوير لقاح يمكنه القضاء على الخلايا التي يطلق عليها اسم «خلايا الزومبي»، وهي التي تتراكم في جسم الإنسان مع التقدم في العمر وتسبب إتلاف الخلايا المجاورة لها، وهو ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض الشيخوخة مثل تصلب الشرايين.



وقد أكد الفريق، الذي يضم الاستاذ في جامعة جونتيندو تورو مينامينو، أن استخدام اللقاح مع الفئران تسبب في تقليل عدد خلايا الزومبي في الجسم، لاسيما في الأجزاء المتأثرة بتصلب الشرايين، بحسب صحيفة Japanese Times.



وأضاف مينامينو: نتوقع أن يتم استخدام اللقاح مع البشر في علاج تصلب الشرايين والسكري وغيرهما من الأمراض الأخرى المرتبطة بالشيخوخة.



وخلايا الزومبي هي تلك التي تتوقف عن الانقسام في الجسم ولكنها في الوقت نفسه لا تموت.

ومن ثم فإنها تسبب تدمير الخلايا السليمة المجاورة لها عن طريق استهدافها بمواد كيميائية تؤدي إلى أصابتها بالتهابات.



وقد تمكن الفريق من تحديد بروتين في خلايا الزومبي لدى البشر والفئران، وتمكنوا من تطوير اللقاح الذي يعتمد على الحمض الأميني لهذا البروتين، والذي يمكن من خلاله القضاء على هذه الخلايا، ومن ثم منع ما تسببه من أمراض.