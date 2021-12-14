أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا امس أنه ينام نوما عميقا بعدما أصبح أول شخص في هذا المنصب يقطن المقر الرسمي لرئاسة الحكومة الذي يشاع أنه مسكون بالأشباح.



وبقي المقر الموجود وسط طوكيو شاغرا خلال ولايات رئيسي الوزراء السابقين يوشيهيدي سوغا وشينزو آبي.



في العام 1936 كان المقر مسرحا لمحاولة انقلاب اغتيل على إثرها مسؤولون كبار من بينهم وزير مال على يد ضباط شباب في الجيش الإمبراطوري الياباني.



وسرت شائعات بأن أشباح أشخاص متورطين في العملية سكنت بممرات المقر، لكن كيشيدا أعلن امس أنه كان يشعر بالارتياح بعد أولى الليالي التي أمضاها في المبنى.



وقال كيشيدا لصحافيين سألوه عما إذا لمح أيا من الأشباح التي يشاع عنها في المبنى: «نمت جيدا أمس»، مضيفا «لم أرها بعد».