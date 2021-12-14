اختارت مجلة تايم الأميركية الاثنين رئيس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية وشركة استكشاف الفضاء سبيس إكس إيلون ماسك شخصية العام.



ويخلف أغنى رجل على هذا الكوكب مع ثروة تقدر بنحو 265،4 مليار دولار وفق مجلة فوربس، رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

وماسك البالغ خمسين عاما يعرف عنه أنه غريب الأطوار وكذلك برسائله السيالة على تويتر حيث لديه أكثر من 66 مليون متتبع. ورجل الأعمال من أصل جنوب إفريقي الحاصل على الجنسية الكندية ثم الأميركية، ليس شخصية توافقية.

كتب مراسلو تايم عن رجل الأعمال الملياردير: «أمضى ماسك حياته يتحدى حاسديه، ويبدو الآن أنه في وضع يسمح له بأن يضعهم في مكانهم».