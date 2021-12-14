اختارت صالة الشهرة للشبكية العالمية في الولايات المتحدة جراح طب وشبكية العين الكويتي خالد السبتي ضمن قائمة تضم 57 جراحا عالميا متخصصا في جراحة الشبكية من مختلف دول العالم.



وأعرب السبتي وهو أول طبيب خليجي يتم اختياره ضمن القائمة عن فخره بهذا الإنجاز الذي يسجل للكويت ويضعها على خريطة العالم في طب وجراحة العيون والشبكية، موضحا ان الجمعية التي مقرها نيويورك تقوم سنويا بتكريم واختيار قائمة لأفضل جراحي الشبكية على مستوى العالم وذلك من خلال متابعة أبحاثهم العلمية وابتكاراتهم الجراحية وتطويرهم للأساليب الحديثة في علاج أمراض الشبكية، فضلا عن دورهم في التدريب الجراحي.



يذكر أن السبتي والحاصل على البورد الكندي والزمالة الكندية في طب وجراحة الشبكية سجل عددا من براءات الاختراع، فضلا عن تطويره جهازا طبيا لعلاج الشبكية إضافة الى انه أجرى العديد من العمليات المعقدة التي تم تسجيلها في المجلات الطبية العالمية، كما تم اختياره من قبل المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية لأطباء الشبكية من بين أربعة جراحين على مستوى العالم عام 2019 لبث عملياتهم المعقدة ضمن أعماله على الهواء مباشرة عبر الأقمار الصناعية.