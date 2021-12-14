أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) عن نيل مدير إدارة الموارد البشرية في الشركة أحمد بورسلي جائزة التميز المهني للموارد البشرية 2021 في قطاع الرعاية الصحية خلال احتفال المجلس الطبي العالمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وعبرت شركة ضمان عن شعورها بالفخر لحصول بورسلي على هذه الجائزة العالمية المرموقة، الأمر الذي يمثل تقديرا مهما لعمل إدارة الموارد البشرية في الشركة ودافعا نحو المزيد من الفعالية والكفاءة لتحقيق أهداف الشركة.



وقد حصل بورسلي على هذه الجائزة لتميزه في إدارة الموارد البشرية وتقديرا لدوره المهني ومساهماته البارزة في هذا المجال، كما شارك بورسلي على هامش الاحتفال في حلقة نقاشية حول التحديات التي تواجه قطاع الموارد البشرية والمنهج الإبداعي المستقبلي لتعزيز كفاءة العاملين في القطاع الطبي.

وأكدت شركة ضمان أنها باعتبارها احدى الركائز الاستراتيجية ضمن محور الرعاية الصحية في خطة التنمية كويت جديدة 2035، فإنها تولي الكثير من العناية تجاه استقطاب الموارد البشرية الوطنية في هذا القطاع الجديد للرعاية الصحية بالكويت، حيث وضعت خطة توظيف متكاملة لتوفير الطواقم الطبية والفنية والإدارية في مختلف التخصصات والمجالات المهنية ذات العلاقة في قطاع الرعاية الصحية التي من المتوقع أن توفر 7 آلاف فرصة وظيفية خلال السنوات القليلة القادمة بوجود نسبة معتبرة للموظفين من العمالة الوطنية.



ومنذ تأسيسها في العام 2015 بناء على الرغبة الأميرية السامية ضمن خطة التنمية الوطنية (كويت جديدة 2035)، تعتبر شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) مؤسسة الرعاية الصحية الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط التي تعتمد على نظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (Public-Private-Partnership PPP) وأول شركة في الخليج تقوم بتقديم خدماتها بناء على نموذج مؤسسة المحافظة على الصحة (Health Maintenance Organization HMO).