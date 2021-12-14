عبدالكريم العبدالله



أبلغت وزارة الصحة جميع قطاعاتها وإداراتها المركزية والمناطق الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية بمنح بدل «الشاشة» للموظفين الكويتيين فقط.



جاء هذا نظرا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من مراجعة العديد من الموظفين الوافدين للمطالبة بـ «بدل الشاشة»، حيث إن قرارات مجلس الخدمة المدنية خصت الموظفين الكويتيين فقط.



واعتمدت وزارة الصحة نماذج جديدة لصرف بدل الشاشة للموظفين الكويتيين اعتبارا من الاول من يناير العام المقبل، ولن يتم استقبال أي معاملة بدل شاشة إلا عبر النموذج الجديد.



ووضعت وزارة الصحة 3 شروط لاستحقاق بدل الشاشة، الأول بدل شاشة 30 دينارا للموظف الذي يعمل على شاشة متصلة بالجمهور، والثاني هو أن يعمل الموظف على شاشة غير متصلة بالجمهور بقيمة 20 دينارا، أما الثالث فهو أن يعمل الموظف بوظيفة «سكرتير - طباع» ويحصل على بدل بقيمة 15 دينارا.



وشددت وزارة الصحة على عدم استحقاق بدل الشاشة للموظف الذي تصرف له مكافأة أو زيادة بصفة شخصية.