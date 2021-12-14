أعلنت «أسترازينيكا» عن حصول عقار «إيفوشيلد» (Evusheld)، التركيبة التي تضم اثنين من الأجسام المضادة طويلة المفعول tixagevimab)/ cilgavimab) على ترخيص الاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة لأغراض الوقاية قبل التعرض لفيروس كوفيد-19، ومن المتوقع أن تتوفر الجرعات الأولى من العقار في غضون أسابيع.



وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية قد منحت عقار «إيفوشيلد» تصريح الاستخدام الطارئ لأغراض الوقاية قبل التعرض لفيروس كوفيد-19 لدى البالغين واليافعين من عمر 12 عاما وأكثر وممن تبلغ أوزانهم 40 كيلوغراما أو أكثر ويعانون من ضعف متوسط إلى شديد في المناعة نتيجة حالة صحية أو لتناولهم أدوية مثبطة للمناعة، وقد لا يكتسبون استجابة مناعة كافية للقاح المضاد لكوفيد-19، إضافة إلى الذين لا ينصح بتطعيمهم باللقاح المضاد لكوفيد-19.

وينبغي لمن يتلقون العقار ألا يكونوا مصابين حاليا بفيروس «سارس-كوف-2»، أو خالطوا مؤخرا شخصا مصابا بالفيروس.



وقال د. مايرون ليفين، أستاذ طب الأطفال والطب العام في كلية الطب بجامعة كولورادو في الولايات المتحدة، والباحث الرئيسي في دراسة PROVENT: «مازالت مخاطر كوفيد-19 تهدد الملايين في الولايات المتحدة وحول العالم نظرا لعجز أجهزتهم المناعية عن توليد استجابة مناعية كافية، حتى بعد تلقي كافة الجرعات الموصى بها من اللقاح.

ويسعدني أن أقدم عقار «إيفوشيلد» للمرضى كخيار جديد يمكن إعطاؤه بسهولة ومن الممكن أن يوفر لهم حماية طويلة الأمد ويساعدهم على العودة إلى حياتهم اليومية دون قيود».



من جهته، قال ميني بانغالوس، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون أبحاث وتطوير المستحضرات الدوائية الحيوية لدى «أسترازينيكا»: «نفخر بدورنا المحوري في مكافحة جائحة كوفيد-19، ويعد عقار «إيفوشيلد» أول علاج بالأجسام المضادة يحصل على ترخيص الاستخدام في الولايات المتحدة الأميركية لأغراض الوقاية من أعراض كوفيد-19 قبل التعرض للفيروس، ويوفر حماية طويلة الأمد بعد تلقي جرعة واحدة فقط.

ويتمتع عقار «إيفوشيلد» بالقدرة على تحييد جميع المتحورات السابقة لفيروس«سارس-كوف-2»حتى تاريخه، ونعمل حاليا على التأكد من فاعليته ضد متحور «أوميكرون» الجديد بأسرع وقت ممكن.

وأود في هذا المقام أن أتوجه بالشكر للمشاركين في التجارب السريرية والباحثين والعلماء والهيئات الحكومية وزملائنا في «أسترازينيكا» الذين ساهموا جميعا في تحقيق هذا الإنجاز على أرض الواقع».